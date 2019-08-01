Ян: Макгрегор давно перешёл все грани, но у них это считается нормальным

Российский боец UFC Пётр Ян прокомментировал слухи о том, что он является любимчиком президента организации Дэны Уайта, и поделился мнением о Коноре Макгрегоре.



«То, что я являюсь любимчиком Дэны Уайта, — это слухи. Ну, по-любому он меня знает и слышал про меня. И я слышал, что он хорошо отзывается обо мне. Мы работаем вместе, я показываю хорошие бои.



Макгрегор? Он давно перешёл все грани, но у них это считается нормальным. Раскрутка боя — это бизнес, когда ты переходишь на личности, задеваешь семью. Но я считаю это неприемлемым. Жизнь спортом не заканчивается, сегодня ты в спорте, завтра ты в другой сфере деятельности. Просто у нас такой менталитет сложился, что за слова свои надо отвечать», — приводит слова Петра Яна «Р-Спорт».