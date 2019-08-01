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Ковингтон: я Бэтмен, а Масвидаль — Робин

Ковингтон: я Бэтмен, а Масвидаль — Робин
Бокс/ММА / ММА 0

Полусредневес UFC Колби Ковингтон поделился мнением о партнёре по команде — Хорхе Масвидале, отметив, что Хорхе пока не заслуживает шанса на титульный поединок. Ковингтон сравнил себя и Масвидаля с дуэтом супергероев из комиксов — Бэтменом и Робином.

«Посмотрите на послужной список Хорхе Масвидаля и на мой. Он на серии из двух побед, но до этого у него было два поражения. Они собираются дать титульный бой бойцу, который выигрывает бои с большим трудом? В этом нет никакого смысла. Мы с Масвидалем — Бэтмен и Робин в смешанных единоборствах. Я Бэтмен, а он — Робин, но мы оба вносим огромный вклад в этот спорт. Но, как бы то ни было, он будет сидеть на месте, пока я не подерусь в титульном поединке», — приводит слова Колби Ковингтона MMANews.

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