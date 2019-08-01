Андраде хочет провести объединительный бой с Шевченко

Чемпионка UFC в минимальном весе Джессика Андраде хочет провести объединительный бой с чемпионкой в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко.



«Очень хочу провести бой с Шевченко и верю, что он состоится. Если смогу победить в следующем поединке, который сейчас является наиболее важным, возможно, попрошу устроить мне бой с Шевченко. Она является лучшей в наилегчайшем весе, так что этот поединок стал бы отличным испытанием для меня. Мне нравится Валентина, я всегда здороваюсь с ней, мы разговариваем.

Она хороший человек, но я хочу испытать себя. Мне важно знать, на каком уровне я нахожусь, прогрессирую ли. Если успешно проведу защиту титула, то попрошу о поединке с Шевченко, чтобы стать чемпионкой в двух весовых категориях», — приводит слова Джессики Андраде Bloody Elbow.