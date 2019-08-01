Источник: Деррик Льюис встретится с Благоем Ивановым на турнире UFC 244
Боец UFC Деррик Льюис встретится с Благоем Ивановым на турнире UFC 244, который состоится в ноябре 2019 года в Нью-Йорке, сообщает BJPenn.
В последний раз Деррик Льюис выходил в октагон в марте 2019 года и проиграл в главном событии турнира UFC Fight Night 146 Джуниору дос Сантосу. Это поражение стало для Льюиса вторым подряд после проигрыша Даниэлю Кормье в ноябре 2018 года. В профессиональной карьере 34-летний боец провёл 29 поединков, в которых одержал 21 победу, семь раз проиграл и один бой был признан несостоявшимся.
У Благоя Иванова — серия из двух побед подряд, и в последнем поединке он победил Тая Туйвасу единогласным решением судей. Бой проходил в июне 2019 года на турнире UFC 238.
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