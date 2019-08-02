Андраде: Гаделье и Енджейчик нужно доказывать своё право сражаться за титул
Чемпионка UFC в минимальном весе Джессика Андраде прокомментировала критику со стороны Йоанны Енджейчик и Клаудии Гадельи.
«Я уже привыкла к тому, что Клаудия Гаделья и Йоанна Енджейчик говорят всякие разные вещи. Но всё это — только зависть от того, что это я выиграла чемпионский пояс, а не они. Они хотят получить свою долю внимания, но я не буду дарить его им. Им нужно побеждать и доказывать своё право сражаться за чемпионский титул. Я провела три боя, прежде чем получить такую возможность. Им нужно делать то же самое», — приводит слова Джессики Андраде MMAFighting.
Свою первую защиту титула Андраде проведёт 31 августа в поединке с Вейли Жанг.
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