Порье: не могу вспомнить, когда в последний раз у меня был план на бой

Американский боец ММА Дастин Порье рассказал о подготовке к бою с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Я не могу вспомнить, когда в последний раз у меня был план на бой. Просто не делаю этого. Да, учитываем слабые и сильные стороны соперника, в чём мне надо поднажать, но это не план боя. Я просто дерусь, чтобы победить.

Люблю начинать постепенно наращивать интенсивность тренировок. На восьминедельной отметке я становлюсь уже более сосредоточенным. Этот метод мне подходит. Мне тяжело даётся снижение веса, но это происходит», — приводит слова Порье MMA Junkie.

Напомним, поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье возглавит турнир UFC 242, который состоится в Абу-Даби 7 сентября 2019 года. Эта защита титула станет для Нурмагомедова второй в UFC. В октябре 2018 года Хабиб победил удушающим приёмом принципиального соперника — Конора Макгрегора.