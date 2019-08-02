Порье: не могу вспомнить, когда в последний раз у меня был план на бой

Американский боец ММА Дастин Порье рассказал о подготовке к бою с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
«Я не могу вспомнить, когда в последний раз у меня был план на бой. Просто не делаю этого. Да, учитываем слабые и сильные стороны соперника, в чём мне надо поднажать, но это не план боя. Я просто дерусь, чтобы победить.
Люблю начинать постепенно наращивать интенсивность тренировок. На восьминедельной отметке я становлюсь уже более сосредоточенным. Этот метод мне подходит. Мне тяжело даётся снижение веса, но это происходит», — приводит слова Порье MMA Junkie.
Напомним, поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье возглавит турнир UFC 242, который состоится в Абу-Даби 7 сентября 2019 года. Эта защита титула станет для Нурмагомедова второй в UFC. В октябре 2018 года Хабиб победил удушающим приёмом принципиального соперника — Конора Макгрегора.
- 2 августа 2019
-
09:25
-
08:54
-
00:43
- 1 августа 2019
-
23:48
-
23:02
-
20:59
-
19:31
-
19:00
-
17:37
-
16:01
-
15:03
-
12:58
-
12:00
-
10:44
-
09:27
-
01:06
- 31 июля 2019
-
23:59
-
22:34
-
21:25
-
20:22
-
19:32
-
18:42
-
17:54
-
17:18
-
16:19
-
15:08
-
14:13
-
12:53
-
12:36
-
12:22
-
11:39
-
10:45
-
09:28
-
04:58
-
00:47