Баланов: ещё не осознал, что стал чемпионом мира

Российский тайбоксёр Илья Баланов, ставший чемпионом мира в Бангкоке в весовой категории 71 кг, поделился впечатлениями от своего победного выступления.

«Пока ещё даже не понял, что выиграл чемпионат мира. Какие-то смешанные чувства испытываю, только отхожу от этого всего. Турнир получился непростым, так как пришлось провести пять поединков, самыми сложными из которых стали полуфинал с тайцем и финал с представителем Украины Олегом Гутой. Пока не думал о квалификационных очках на Всемирные игры, но если получится туда отобраться, постараюсь и там забрать золото.

Неделя чемпионата мира пролетела незаметно, даже не успел ощутить какую-то особую атмосферу праздника в Таиланде. Для меня это были обычные соревнования, как на чемпионатах России и других стартах, где надо выложиться и показать результат. Сейчас прежде всего хочу вернуться домой, а там уже станет видно, как я буду отдыхать», — сказал Баланов.