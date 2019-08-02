Баланов: ещё не осознал, что стал чемпионом мира

Российский тайбоксёр Илья Баланов, ставший чемпионом мира в Бангкоке в весовой категории 71 кг, поделился впечатлениями от своего победного выступления.
«Пока ещё даже не понял, что выиграл чемпионат мира. Какие-то смешанные чувства испытываю, только отхожу от этого всего. Турнир получился непростым, так как пришлось провести пять поединков, самыми сложными из которых стали полуфинал с тайцем и финал с представителем Украины Олегом Гутой. Пока не думал о квалификационных очках на Всемирные игры, но если получится туда отобраться, постараюсь и там забрать золото.
Неделя чемпионата мира пролетела незаметно, даже не успел ощутить какую-то особую атмосферу праздника в Таиланде. Для меня это были обычные соревнования, как на чемпионатах России и других стартах, где надо выложиться и показать результат. Сейчас прежде всего хочу вернуться домой, а там уже станет видно, как я буду отдыхать», — сказал Баланов.
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