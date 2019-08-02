Тактаров — о лесных пожарах в Сибири: это может перерасти в народные бунты

Бывший чемпион UFC, российский боец ММА Олег Тактаров прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Сибири.

«Безалаберность! Нужно жёстко пресекать в таких случаях, если вина человека доказана, что он поджёг каким-то образом — расстрел, и никто не будет поджигать. Я думаю, что во многих случаях именно поджоги посодействовали пожарам. За это нужно максимально строго наказывать. Должна быть показательная порка, может быть, тогда будет меньше случаев пожаров. Многие люди просто пьяные ходят в лес и неосторожно заводят костры.

Когда я приехал в Калифорнию, мне не нравилось, что там запрещено разводить костры, но потом со временем понял, что люди прошли через большие катаклизмы, пожары и от неправильного обращения с огнём они страдали. Но всё равно, и в США горят леса каждый год, но там с этим как следует борются.

Полностью искоренить пожары невозможно. Я был в Барнауле, когда шли дожди, таких пожаров не было. Но сейчас абсолютно всё горит.

То, что вовремя не сделали, это от того, что не те люди в руководстве. Сейчас, конечно, их снимут и, возможно, накажут, но по большому счёту надо бороться на законодательном уровне, и каждый год устраивать массовые порки, чтобы неповадно было. Как это было в Калифорнии. Там, казалось бы, идеально борются с пожарами, но всё равно Малибу сгорел и другие большие районы тоже. Совершенно неожиданно, что такое можно допустить — чуть трава и леса подсыхают, и это воспламеняется. Надо бороться с этим.

Массовое вовлечение звёзд для огласки пожаров? Это не сильно поможет потушить пожары. Они просто пиарятся, люди это чувствуют. Всё, что можно было, уже сделано на данный момент, до президента дошло, донесли, что народу это не нравится. Это может перерасти в народные бунты, которые дальше могут перейти на отдельно взятые очаги. Как в Сибири, например, по поводу перемены власти. Поэтому там чёткое понимание, что это всё очень серьёзно. Другое дело, как будет потом, наши звёзды от этой темы отойдут, когда это будет немодно. После того как пожар потушат, надо хладнокровно найти те рычаги, которые будут работать, чтобы потом такие масштабы не повторились, понятное дело, что это природа, сложно искоренить катаклизмы, это будет повторятся. Нужно находить виновных и карать людей, для некоторых людей бросить спичку или сигарету — это раз, два и обчёлся», — цитирует Тактарова Sport24.