Ковингтон: бой с Нурмагомедовым был бы для меня лёгким

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон поделился мыслями о своём потенциальном поединке с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Американец убеждён, что ему удастся легко справиться с именитым соперником.

«У россиян отличная борьба. У России отличная школа борьбы. На Олимпийских играх они всегда конкурируют со сборной США за золото, у них отличная борьба, но мои навыки на совершенно ином уровне. Мой темп и моё давление не сможет выдержать никто.

Я бы с радостью провёл бой в России. В «Инстаграме» я общаюсь со многими болельщиками из России. Могу сказать о них только хорошее. Надеюсь, UFC когда-то привезёт меня туда. Если не на бой, то хотя бы в качестве почётного гостя.

Бой с Хабибом? Это был бы лёгкий поединок для меня. Самое интересное, что он легковес, а я полусредневес. Так что мы можем встретиться в промежуточном весе и выяснить имя лучшего бойца и лучшего борца в ММА на сегодняшний день. Я бы с лёгкостью с ним разобрался", — рассказал Ковингтон в интервью, размещённом на YouTube-канале UFC Russia.