Ковингтон оказался немного тяжелее Лоулера

В ночь с 3 на 4 августа мск в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 5. В его главном событии встретятся бывший временный чемпион организации Колби Ковингтон и экс-чемпион лиги Робби Лоулер. Бой пройдёт в полусреднем весе. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Ковингтон оказался немного тяжелее соперника.
Колби показал 77,5 кг, в то время как вес Лоулера составил 77,1 кг. Один из участников основного карда, кореец Дон Хьюн Ма провалил взвешивание.
UFC on ESPN 5. Взвешивание
Основной кард
Колби Ковингтон (171 фунт) — Робби Лоулер (170 фунтов)
Джим Миллер (154,75) — Клэй Гуида (154,5)
Жоаким Силва (155,25) — Насрат Хакпараст (156)
Тревин Джайлз (185) — Джеральд Мершерт (185,5)
Скотт Хольцман (156) — Дон Хьюн Ма (158)
Дарко Стосич (206) — Кеннеди Нзечукву (205,5).
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