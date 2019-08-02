В Польше скончался 38-летний боксёр

Бывший чемпион мира по версии WBC среди молодёжи, польский боксёр Давид Костецки скончался в возрасте 38 лет, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Матеуш Борек. Обстоятельства гибели спортсмена всё ещё выясняются.
Костецки долгое время являлся одним из самых перспективных боксёров Польши в полутяжёлом весе. На профессиональном ринге он провёл 41 поединок, в 39 из них он одержал победы.
Карьера Давида пошла на спад в 2011 году, когда он впервые попал за решётку. Тогда он был приговорён к 2,5 годам лишения свободы за сутенёрство. В 2014 году он вышел на свободу, но вскоре снова был заключён под стражу. Второе уголовное дело было открыто за легализацию угнанных автомобилей, убыток польской казны оценивался в 10 млн злотых. Ожидалось, что Костецки покинет места лишения свободы в 2021 году.
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