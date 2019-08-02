Тайсон Фьюри проведёт поединок с Отто Уаллином

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри проведёт следующий поединок 14 сентября 2019 года. Его соперником станет шведский боксёр Отто Уаллин (20-0, 13 КО), сообщает Boxingnews24. Противостояние пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Предполагалось, что соперником Фьюри станет экс-чемпион мира Чарльз Мартин, но тот отказался от встречи. Промоутеры Фьюри подбирали для него проходной поединок, чтобы в дальнейшем у них не возникло вопросов с организацией встречи с Деонтеем Уайлдером в феврале 2020 года.

Уаллин ещё никогда не выступал в США. Предыдущую встречу он провёл в шведском Сундсвале, победив соотечественника Адриана Граната и завоевав титул чемпиона Европы. Что касается Фьюри, то он в минувшем бою нокаутировал Тома Шварца.