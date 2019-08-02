Ломаченко: бой с Кэмпбеллом может стать самым сложным в моей карьере

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко поделился ожиданиями от встречи с претендентом на титул по версии WBC Люком Кэмпбеллом, отметив, что этот поединок может стать для него самым сложным в профессиональной карьере.

«Рад снова посетить Лондон. У меня отличные воспоминания об этом городе. Что касается поединка с Кэмпбеллом, не хочу говорить слишком много. Этот бой может стать самым сложным в моей карьере. Ведь у него есть значительное преимущество в росте и размахе рук. Всё это может стать для меня слишком большим вызовом, но я не думаю об этом. Просто делаю свою работу, упорно тренируюсь, а после выхожу на ринг. Собираюсь стать победителем, это единственное, что знаю», — приводит слова украинца BoxingScene.

Бой Василия Ломаченко и Люка Кэмпбела состоится 31 августа.