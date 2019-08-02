Видео яркой победы Альвареса над Фолайангом на турнире One Championship

Сегодня, 2 августа, в Маниле (Филиппины) состоялся турнир по смешанным единоборствам ONE Championship 99. В его основном карде выступил экс-боец UFC Эдди Альварес. В полуфинале Гран-при в лёгком весе он бился с Эдуардом Фолайангом.

Бой для Альвареса начался неудачно, уже на первой минуте он упал от болезненного лоу-кика соперника. Фолайанг пытался сразу же добить лежачего соперника, но Альварес перехватил атаки соперника и впоследствии сумел провести удушающий приём. Таким образом, он добыл ярчайшую волевую победу и пробился в финал турнира. Бой Альвареса и Фолайанга не продлился и трёх минут.

Видео самых ярких эпизодов противостояния можно посмотреть на официальной страницы промоушена ONE в «Твиттере».