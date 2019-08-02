Альварес, вероятно, проведёт объединительный бой с Андраде

Сегодня, 2 августа, стало известно, что чемпион мира Сауль Альварес в среднем весе оставил вакантным титул по версии IBF, не сумев договориться о проведении встречи с официальным претендентом на титул Сергеем Деревянченко. Таким образом, за последние недели Альварес лишился сразу двух потенциальных соперников — чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва и уже упомянутого Деревянченко.

Теперь основным претендентом на бой с Альваресом стал чемпион мира по версии WBO в среднем весе Деметриус Андраде, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майк Коппинджер.

Для Альвареса бой с Андраде может стать вторым кряду объединительным. В минувшем поединке он победил Дэниела Джейкобса и завоевал титул по версии IBF, которого и лишился. Что касается Андраде, то он в прошлом бою справился с Мацеем Сулецким.