Дэна Уайт объявил о прекращении сотрудничества с Сайборг

Глава UFC Дэна Уайт принял решение не продолжать сотрудничество с экс-чемпионкой организации в полулёгком весе Крис Сайборг. Президент промоушена возмущён высказываниями Сайборг, которая объявила его в травле и вранье. Уайт несколько раз подчеркнул, что бразильянка в прошлом попадалась на использовании запрещённых препаратов и добавил, что многие спортсменки отказывались с ней драться из-за её репутации.
В ходе эмоционального спича Уайт объявил о нежелании подписывать с Сайборг новый контракт.
«Она хотела драться с другими соперницами, я сказал ей, что она должна встретиться с Нуньес. Она в конечном счёте согласилась и мы видели, чем закончился тот бой. После она избегала повторной встречи. Она вырывает мои слова из контекста, когда обвиняет меня во лжи. Она не хочет реванша с Нуньес, это чушь.
Больше я не буду выдвигать ей никаких предложений. Она свободна. Может идти в Bellator или в другие лиги и получать свои лёгкие бои. На этом все. Тема закрыта. Мы отходим от любых дел с Сайборг. Я не испытываю к ней ненависти, я никогда её не травил и не пытался вредить её репутации, все эти слова полное сумасшетсвие", — рассказал Уайт в интервью, размещённом на официальном канале UFC в YouTube.
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