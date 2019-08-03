Польский боксёр покончил с собой в тюрьме в Варшаве

Стали известны обстоятельства гибели бывшего чемпиона мира по версии WBC среди молодёжи польского боксёра Давида Костецки. 38-летний спортсмен совершил самоубийство в тюрьме в Варшаве.



«Он повесился на петле, лёжа в кровати под одеялом. В связи с этим его сокамерники не смогли немедленно отреагировать. Сотрудники исправительного учреждения пытались реанимировать заключённого до прибытия кареты скорой помощи, но, к сожалению, бригада скорой помощи не смогла спасти осужденного», — цитирует пресс-службу пенитенциарной службы Polsat Sport.



Костецки впервые попал за решётку в 2011 году. Тогда он был приговорён к двум с половиной годам лишения свободы за сутенёрство. В 2014 году он вышел на свободу, но вскоре снова был заключён под стражу. Второе уголовное дело было открыто за легализацию угнанных автомобилей, убыток польской казны оценивался в 10 млн злотых.



До окончания срока заключения спортсмену оставалось около двух лет.

В Польше скончался 38-летний боксёр