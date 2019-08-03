Польский боксёр покончил с собой в тюрьме в Варшаве

Стали известны обстоятельства гибели бывшего чемпиона мира по версии WBC среди молодёжи польского боксёра Давида Костецки. 38-летний спортсмен совершил самоубийство в тюрьме в Варшаве.
«Он повесился на петле, лёжа в кровати под одеялом. В связи с этим его сокамерники не смогли немедленно отреагировать. Сотрудники исправительного учреждения пытались реанимировать заключённого до прибытия кареты скорой помощи, но, к сожалению, бригада скорой помощи не смогла спасти осужденного», — цитирует пресс-службу пенитенциарной службы Polsat Sport.
Костецки впервые попал за решётку в 2011 году. Тогда он был приговорён к двум с половиной годам лишения свободы за сутенёрство. В 2014 году он вышел на свободу, но вскоре снова был заключён под стражу. Второе уголовное дело было открыто за легализацию угнанных автомобилей, убыток польской казны оценивался в 10 млн злотых.
До окончания срока заключения спортсмену оставалось около двух лет.
- 3 августа 2019
-
11:01
-
10:10
-
09:25
-
01:05
- 2 августа 2019
-
23:56
-
22:59
-
21:47
-
20:59
-
19:53
-
18:36
-
17:28
-
17:09
-
16:11
-
15:23
-
14:30
-
13:30
-
13:00
-
11:44
-
10:22
-
09:25
-
08:54
-
00:43
- 1 августа 2019
-
23:48
-
23:02
-
20:59
-
19:31
-
19:00
-
17:37
-
16:01
-
15:03
-
12:58
-
12:00
-
10:44
-
09:27
-
01:06