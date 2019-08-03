Стал известен наиболее вероятный следующий соперник Фёдора Емельяненко

Американский боец смешанных единоборств Куинтон Джексон является наиболее вероятным следующим соперником российского бойца Фёдора Емельяненко.



«Куинтон Джексон является наиболее вероятным вариантом соперника», — приводит слова представителя Bellator ТАСС.

Вероятно, этот поединок состоится на турнире в Японии в конце 2019 года.

Ранее в списке потенциальных соперников Фёдора Емельяненко для его возвращения в октагон помимо Джексона значился Джош Барнетт. Емельяненко принял решение продолжить карьеру 15 июня 2019 года, подписав новый контракт с Bellator. Предыдущий бой Емельяненко провёл в финале Гран-при Bellator с Райаном Бейдером. Россиянин был нокаутирован в первом раунде.



Что касается Куинтона Джексона, то 40-летний экс-боец UFC провёл последний поединок 29 сентября 2018 года на турнире Bellator 206 и нокаутировал Вандерлея Силву.