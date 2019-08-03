Президент Bellator — об уходе Сайборг из UFC: это отличные новости

Президент Bellator Скотт Кокер высказался о расторжении контракта Крис Сайборг Жустину с UFC.
«Это отличные новости. Позвоню ее менеджеру, и мы все обсудим», — приводит слова Кокера MMAJunkie.
Последний поединок в UFC Крис Сайборг провела против Фелисии Спенсер на турнире UFC 240 27 июля 2019 года. Бой продлился все три раунда и закончился победой бывшей чемпионки решением судей. Вероятно, этот поединок был последним для Сайборг в UFC — 2 августа президент UFC Дэна Уайт после продолжительного конфликта объявил о решении не продолжать сотрудничество с экс-чемпионкой организации в полулёгком весе Крис Сайборг. Президент промоушена возмущён высказываниями Сайборг, обвинившей его в травле и вранье.
После этого Сайборг принесла извинения Уайту, заявив, что причиной такой трактовки стал неправильный монтаж видеоролика, снятого после боя со Спенсер, в котором, по начальной версии, Уайт говорил, что не собирается говорить людям правду.
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