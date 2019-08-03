Шауб — о предстоящем турнире UFC: кто все эти люди?

Бывший боец UFC Брендан Шауб раскритиковал подбор поединков на предстоящем турнире UFC on ESPN 5.



«Бои, которые будут сегодня ночью на турнире UFC… Не могу даже вспомнить, кто там будет драться. Знаю тех, кто участвует в главном бою вечера. Остальные? Кто эти люди, чёрт возьми?! Знаю только четырёх бойцов из всего карда. Ужасный турнир и плохие бои», — цитирует Брендана Шауба MMANews.



UFC on ESPN 5. Взвешивание



Основной кард



Колби Ковингтон (171 фунт) — Робби Лоулер (170 фунтов)

Джим Миллер (154,75) — Клэй Гуида (154,5)

Жоаким Силва (155,25) — Насрат Хакпараст (156)

Тревин Джайлз (185) — Джеральд Мершерт (185,5)

Скотт Хольцман (156) — Дон Хьюн Ма (158)

Дарко Стосич (206) — Кеннеди Нзечукву (205,5).