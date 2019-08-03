Джервонта Дэвис: возможно, подерусь с Ломаченко в 2020 году

Чемпион мира по версии WBA Super во втором полулёгком весе (до 59 кг) Джервонта Дэвис считает, что он готов к поединку с чемпионом мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) Василием Ломаченко. По словам американца, он был бы не против провести эту встречу уже в первые месяцы 2020 года.
«Конечно я заинтересован в поединке с Ломаченко. Этого хотят и болельщики, всем нравится, когда топ-бойцы проводят бои друг с другом. Возможно, мы подерёмся уже на старте 2020 года. Думаю, я уже в том возрасте, когда могу принять такой вызов. У меня достаточно умений и опыта. Полагаю, что время для этого боя настало. Моё послание Ломаченко? Продолжай побеждать, и когда-нибудь мы встретимся. Мы обязательно встретимся», — приводит слова Дэвиса BoxingScene.
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