UFC продолжит продвигать полулёгкий вес у женщин даже после отчисления Сайборг

Президент UFC Дэна Уайт подтвердил, что промоушен будет продолжать заниматься продвижением женского полулёгкого дивизиона даже после прекращения сотрудничества с Крис Сайборг. Уайт дал понять, тот факт, что изначально этот дивизион строился вокруг бразильянки не имеет особого значения.

«Что я буду делать теперь с полулёгким весом? Буду говорить с чемпионкой, с Амандой Нуньес. Сайборг уже не является будущим этой весовой категории. Аманда может спокойно защищать титулы в двух весовых категориях. Если кто-то дерётся в полулёгком дивизионе и хочет биться с лучшими, то Аманда Нуньес здесь. Мы будем продолжать искать таланты вроде Фелисии Спенсер и будем обеспечивать новые вызовы для Аманды», — рассказал Уайт в интервью, размещённом на официальном канале UFC в YouTube.