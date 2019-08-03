Арреола пообещал завершить карьеру в случае поражения в ближайшем бою

Бывший трёхкратный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Крис Арреола признался, что предстоящий поединок с польским проспектом Адамом Ковнацким может стать для него последним в карьере. В случае поражения американец мексиканского происхождения повесит перчатки на гвоздь.
«Не хочу показаться неуважительным, не хочу проявить неуважение к Адаму, потому что он классный боец. Но скажу честно: если проиграю этот бой, у меня не будет причин оставаться в спорте. Я боксирую, чтобы стать чемпионом. Если потерплю поражение, это снова вернёт меня на старт. Я уже слишком стар, чтобы снова протаптывать дорогу вверх», — приводит слова Арреолы BoxingScene.
Поединок Криса Арреолы и Адама Ковнацкого состоится поздней ночью 4 августа мск. Боксёры встретятся в андеркарде боя Маркуса Брауна и Жана Паскаля.
Напомним, в прошлом Арреола пытался завоевать титул в поединках с Виталием Кличко, Бермейном Стиверном и Деонтеем Уайлдером.
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