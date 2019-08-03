А. Шевченко в ярком бою победила Пудилову на турнире UFC on ESPN 5

В Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) на арене «Пруденшл Центр» завершился один из поединков предварительного карда турнира UFC on ESPN 5. В женском наилегчайшем весе встретились сестра чемпионки организации Антонина Шевченко и Люсия Пудилова.

Первая половина стартовой пятиминутки прошла в вязкой борьбе. После Пудилова нанесла Шевченко два жёстких удара локтем, в результате чего у Антонины открылось сильное кровотечение в районе левого глаза. В том же первом раунде Шевченко была близка к победе удушающим приёмом, но Пудилова сумела выбраться из критической ситуации.

Во втором раунде Антонина всё же сумела добиться своего и «задушила» соперницу. Стоит отметить, что рефери долго не решался остановить встречу, потому как Пудилова не сигнализировала о сдаче. В результате чешку пришлось некоторое время приводить в чувства.

Таким образом, сестра Валентины Шевченко одержала вторую победу в UFC в трёх поединках. Пудилова потерпела третье поражение кряду.

Видео победы Шевченко можно посмотреть на официальной UFC Espanol в «Твиттере».