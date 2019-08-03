Вальдес отказался от титула по версии WBO и перейдёт во второй полулёгкий вес
Мексиканский небитый боксёр Оскар Вальдес (26-0, 20 КО) принял решение отказаться от титула чемпиона мира по версии WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг) и перейти во второй полулёгкий вес (до 59 кг), сообщает Boxingnews24.
Таким образом, мексиканец избежит обязательной защиты титула с официальным претендентом, американским проспектом призёром Олимпийских игр Шакуром Стивенсоном.
«Пришло время перейти в новую весовую категорию. Хочу стать чемпионом в нескольких дивизионах. Думаю, что мне будет более комфортно во втором полулёгком весе. Этот шаг имеет смысл», — сказал мексиканец.
Наиболее вероятным соперником Вальдеса в новом дивизионе станет чемпион мира по версии WBO Джамель Херринг (20-2, 10 КО).
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