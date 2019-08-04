Ковингтон победил Лоулера на турнире UFC on ESPN 5

В Ньюарке (штат Нью-Джерси, США), на арене «Прудэншл Центр» завершился турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 5. Главным его событием стала встреча бывшего временного чемпиона организации в полусреднем весе Колби Ковингтона и экс-чемпиона лиги Робби Лоулера.



Ковингтон с первых минут боя захватил инициативу и навязал сопернику сумасшедший темп. Колби давил, прессинговал и удачно проводил тейкдаун за тейкдауном. Вторая половина поединка прошла по большей части в стойке, но и в этом компоненте Колби был лучше. Доминирование Ковингтона продолжалось на протяжении всех пяти раундов. В итоге судьи отдали ему победу единогласным решением.



UFC on ESPN 5



Основной кард



Колби Ковингтон — Робби Лоулер — победа Ковингтона единогласным решением судей

Джим Миллер — Клэй Гуида — победа Миллера удушающим приёмом в первом раунде

Насрат Хакпараст — Жоаким Силва — победа Хакпараста нокаутом во втором раунде

Джеральд Мершерт — Тревин Джайлз — победа Мершерта удушающим приёмом в третьем раунде

Скотт Хольцман — Хьюн Дон Ма — победа Хольцмана техническим нокаутом во втором раунде

Кеннеди Нзечукву — Дарко Стосич — победа Нзечукву единогласнвм решением судей.