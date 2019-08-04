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Ковингтон победил Лоулера на турнире UFC on ESPN 5

Ковингтон победил Лоулера на турнире UFC on ESPN 5
Бокс/ММА / ММА 0

В Ньюарке (штат Нью-Джерси, США), на арене «Прудэншл Центр» завершился турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 5. Главным его событием стала встреча бывшего временного чемпиона организации в полусреднем весе Колби Ковингтона и экс-чемпиона лиги Робби Лоулера.

Ковингтон с первых минут боя захватил инициативу и навязал сопернику сумасшедший темп. Колби давил, прессинговал и удачно проводил тейкдаун за тейкдауном. Вторая половина поединка прошла по большей части в стойке, но и в этом компоненте Колби был лучше. Доминирование Ковингтона продолжалось на протяжении всех пяти раундов. В итоге судьи отдали ему победу единогласным решением.

UFC on ESPN 5

Основной кард

Колби Ковингтон — Робби Лоулер — победа Ковингтона единогласным решением судей
Джим Миллер — Клэй Гуида — победа Миллера удушающим приёмом в первом раунде
Насрат Хакпараст — Жоаким Силва — победа Хакпараста нокаутом во втором раунде
Джеральд Мершерт — Тревин Джайлз — победа Мершерта удушающим приёмом в третьем раунде
Скотт Хольцман — Хьюн Дон Ма — победа Хольцмана техническим нокаутом во втором раунде
Кеннеди Нзечукву — Дарко Стосич — победа Нзечукву единогласнвм решением судей.

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