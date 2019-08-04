Ковнацки победил Арреолу, Уайлдер-младший одержал пятую победу в профи

В ночь на 4 августа мск на арене «Барклайс-Центр» в Нью-Йорке состоялся турнир по профессиональному боксу. В одном из боёв выступил экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Крис Арреола, соперничавший с перспективным поляком Адамом Ковнацким.
Соперники устроили в ринге яркую рубку, выбрасывая большое количество ударов. Ковнацки бил немного чаще, точнее, и в целом его выпады были острее. Это отразилось и на судейских записках, на которых была зафиксирована победа поляка единогласным решением судей.
В предварительном карде турнира выступил Марселлос Уайлдер, младший брат чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера. Марселлос в четырёхраундовом поединке победил по очкам Никойю Кларка (2-4, 0 КО). Для Уайлдера-младшего эта победа стала пятой в профессионалах.
- 4 августа 2019
-
09:20
-
08:48
-
07:43
-
05:24
-
01:07
- 3 августа 2019
-
23:59
-
22:44
-
21:21
-
20:59
-
19:52
-
18:18
-
16:09
-
15:37
-
14:18
-
13:37
-
12:49
-
11:01
-
10:10
-
09:25
-
01:05
- 2 августа 2019
-
23:56
-
22:59
-
21:47
-
20:59
-
19:53
-
18:36
-
17:28
-
17:09
-
16:11
-
15:23
-
14:30
-
13:30
-
13:00
-
11:44
-
10:22