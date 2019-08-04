Ковнацки победил Арреолу, Уайлдер-младший одержал пятую победу в профи

В ночь на 4 августа мск на арене «Барклайс-Центр» в Нью-Йорке состоялся турнир по профессиональному боксу. В одном из боёв выступил экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Крис Арреола, соперничавший с перспективным поляком Адамом Ковнацким.

Соперники устроили в ринге яркую рубку, выбрасывая большое количество ударов. Ковнацки бил немного чаще, точнее, и в целом его выпады были острее. Это отразилось и на судейских записках, на которых была зафиксирована победа поляка единогласным решением судей.

В предварительном карде турнира выступил Марселлос Уайлдер, младший брат чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера. Марселлос в четырёхраундовом поединке победил по очкам Никойю Кларка (2-4, 0 КО). Для Уайлдера-младшего эта победа стала пятой в профессионалах.