Шевченко и Пудилова получили бонусы от UFC

В ночь на 4 августа мск в Ньюарке завершился турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 5. По его итогам руководство лиги распределило традиционные бонусы между рядом бойцов.

Так, лучшим поединком турнира была признана встреча Антонины Шевченко и Люсии Пудиловой. Спортсменок поощрили, они получили по $ 50 тыс. каждая. Напомним, победа удушающим приёмом досталась Шевченко.

Чек на такую же сумму получил Насрат Хакпараст. Его досрочная победа над Жоакимом Силвой была признана выступлением вечера, сообщает MMA Fighting. Ещё $ 50 тыс. досталось Мэтту Шнеллу, досрочно победившему Джордана Эспинозу.

Решающий момент поединка Антонины Шевченко и Люсии Пудиловой можно посмотреть на официальной странице UFC Espanol в «Твиттере».