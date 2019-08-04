Шевченко и Пудилова получили бонусы от UFC
В ночь на 4 августа мск в Ньюарке завершился турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 5. По его итогам руководство лиги распределило традиционные бонусы между рядом бойцов.
Так, лучшим поединком турнира была признана встреча Антонины Шевченко и Люсии Пудиловой. Спортсменок поощрили, они получили по $ 50 тыс. каждая. Напомним, победа удушающим приёмом досталась Шевченко.
Чек на такую же сумму получил Насрат Хакпараст. Его досрочная победа над Жоакимом Силвой была признана выступлением вечера, сообщает MMA Fighting. Ещё $ 50 тыс. досталось Мэтту Шнеллу, досрочно победившему Джордана Эспинозу.
Решающий момент поединка Антонины Шевченко и Люсии Пудиловой можно посмотреть на официальной странице UFC Espanol в «Твиттере».
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