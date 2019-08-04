Ковингтон и Усман едва не подрались в эфире

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман и бывший временный чемпион организации Колби Ковингтон едва не подрались после завершения турнира UFC on ESPN 4.

Ковингтон после победы над Лоулером, вероятно, первый кандидат на проведение боя с Усманом. В связи с этим бойцы встретились в эфире одного из телеканалов сразу же после успеха Колби. Когда ведущая шоу спросила, возможно ли увидеть противостояние Ковингтона и Усмана в ноябре 2019 года, Камару начал снимать с себя пиджак, выражая готовность подраться прямо в эфире. Ковингтон был готов поддержать эту идею, но охрана сдержала спортсменов.

На протяжении всего интервью бойцы общались на повышенных тонах и оскорбляли друг друга. Видео пика конфликта можно посмотреть на официальной странице ESPN MMA в «Твиттере».