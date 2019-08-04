Россиянин выбыл из турнира UFC из-за слишком низкого веса

31 августа в Шеньчжэне (Китай) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 157. В главном его событии очередной бой в UFC проведёт чемпионка организации в минимальном весе Джессика Андраде.



В андеркарде турнира должен был выступить россиянин Сапарбек Сафаров, соперником его должен был стать спортсмен из Южной Кореи Да Ын Чжон. Однако Сафаров заявил, что он не сможет принять участия в турнире, поскольку он не сможет набрать вес, чтобы выступить в полутяжёлом дивизионе. Сафаров заявил, что он спускается в средний вес.



«Всем ассалам алейкум. Я выбываю из турнира, который должен был состояться 31 августа в Китае, в связи с тем что спускаюсь в средний вес, как я уже говорил об этом в прошлый раз. В данный момент у меня такой вес, с которым нельзя выступать в полутяжёлом дивизионе, и комиссия не допустит этого. В ближайшее время мне назначат бой в 84 кг, над этим работают мои менеджеры», — цитирует Сафарова в «Инстаграме» Dagestan MMA.