А. Емельяненко попробовал себя в роли пожарного

Российский боец Александр Емельяненко попробовал себя в роли пожарного, пройдя нормативы пожаротушения в одной из пожарно-спасательных частей.
«Посчастливилось сегодня пройти норматив пожаротушения в 34 пожарно-спасательной части», — написал в своём «инстаграме» Емельяненко.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко.
В октагон россиянин не выходил с августа 2018 года. Тогда он провёл поединок с Тони Джонсоном, который завершился ничьей. Ранее сообщалось, что следующим соперником Емельяненко может стать Сергей Харитонов.
Известно, что Емельяненко подписал контракт с Bare Knuckle FC, который занимается организацией кулачных боёв.
Bare Knuckle FC — ведущий промоушен кулачных боёв. Именно в этой организации выступает российско-ирландский боец Артём Лобов. В Bare Knuckle FC он одержал победы над Джейсоном Найтом и Поли Малиньяджи.
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