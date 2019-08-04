А. Емельяненко попробовал себя в роли пожарного

Российский боец Александр Емельяненко попробовал себя в роли пожарного, пройдя нормативы пожаротушения в одной из пожарно-спасательных частей.



«Посчастливилось сегодня пройти норматив пожаротушения в 34 пожарно-спасательной части», — написал в своём «инстаграме» Емельяненко.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко.



В октагон россиянин не выходил с августа 2018 года. Тогда он провёл поединок с Тони Джонсоном, который завершился ничьей. Ранее сообщалось, что следующим соперником Емельяненко может стать Сергей Харитонов.



Известно, что Емельяненко подписал контракт с Bare Knuckle FC, который занимается организацией кулачных боёв.



Bare Knuckle FC — ведущий промоушен кулачных боёв. Именно в этой организации выступает российско-ирландский боец Артём Лобов. В Bare Knuckle FC он одержал победы над Джейсоном Найтом и Поли Малиньяджи.