Кличко уехал из страны, пока Зеленский добивается его отставки

Мэр Киева, бывший боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории, чемпион мира по версиям WBO, WBC и журнала The Ring Виталий Кличко покинул Киев, сообщает Depo.ua. Предположительно, Кличко поехал в Таллин или Анталью.



Соответствующий пост в своём «фейсбуке» опубликовала украинская журналистка Ирина Каспарова. Кличко покинул Киев около восьми утра по местному времени.



«С чемпионом мира на борту. Хорошее начало отпуска», — написала Каспарова.



Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в личном разговоре с Кличко заявил о намерениях разделить полномочия мэра столицы и главы КГГА. Кличко совмещает эти должности с конца июня 2014 года. Сообщается, что Зеленский планирует сместить Кличко с постов мэра Киева и главы городской администрации из-за претензий к нему, связанных с тарифами на выдачу разрешений на строительство.

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