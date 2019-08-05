А. Шевченко: почувствовала, что соперница отключилась, но рефери не вмешивался

Боец UFC Антонина Шевченко прокомментировала свою победу над Люсией Пудиловой удушающим приёмом на турнире UFC on ESPN 5.



«Чувствую себя потрясающе, рада, что одержала победу. Хочу поблагодарить свою команду, мою сестру, тренера, всех друзей. Всех, кто помогал в тренировочном лагере. Мы вылетаем в Уругвай, где Валентина будет защищать свой титул через неделю.



Не скажу, что меня сильно подбили локтём, но у меня потекла кровь. В первом раунде я увидела, что соперница открыта для болевых и я воспользовалась этим.



Я почувствовала, что соперница отключилась, но рефери не вмешивался и я продолжала давить. Я хочу вернуться в бои когда у меня заживёт рассечение. Я люблю бои и каждый поединок меня всё больше мотивирует», — сказала Шевченко в послематчевом интервью.