Уайлдер: Фьюри продолжает набирать ночных могильщиков с кладбища в соперники

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер раскритиковал бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри после того, как стал известен очередной оппонент британца. Фьюри встретится на ринге с малоизвестным шведским боксёром Отто Уаллином.
«Фьюри продолжает набирать себе этих ночных могильщиков с кладбища. Хрень в лучшем виде! Никакой англичанин не поедет в Лас-Вегас, чтобы смотреть на бой Фьюри со Шварцем или Отто как его там. Пустые разговоры Фьюри про какой-то там чемпионский пояс. Всё ерунда», — цитирует Фьюри GiveMeSport.
Поединок Фьюри и Уаллина состоится 14 сентября 2019 года в Лас-Вегасе. Уаллин ещё никогда не выступал в США. Предыдущую встречу он провёл в шведском городе Сундсвале, победив соотечественника Адриана Граната и завоевав титул чемпиона Европы.
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