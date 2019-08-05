Дэвис назвал бой с Ломаченко одним из самых больших в мире бокса
Чемпион мира по версии WBA во втором полулёгком весе американец Джервонта Дэвис считает, что его бой с украинцем Василием Ломаченко стал бы огромным событием в мире бокса.
«Поединок с Ломаченко стал бы одним из самых больших боёв. Также бой Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа был бы масштабным событием. На мой взгляд, это поединки, которые хотел бы увидеть любой поклонник бокса», — цитирует Дэвиса BoxingScene.
Ранее Дэвис сообщил, что хотел бы провести бой с Ломаченко уже в начале 2020 года. Также американец призвал украинского боксёра продолжать побеждать, чтобы их встреча в итоге состоялась.
Следующим соперником Ломаченко будет Люк Кэмпбелл. Они встретятся в Лондоне 31 августа на стадионе O2 Arena.
Ломаченко: бой с Кэмпбеллом может стать самым сложным в моей карьере
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