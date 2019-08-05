В Крыму утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

В Крыму во время купания погибли чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу, сообщают «Новости Крыма».

Трагедия произошла в бухте Омега на территории яхт-клуба «Юг». Спортсменки проигнорировали предупреждения о штормовой погоде и пошли купаться. Одна из девушек прыгнула с пирса в море, но не смогла выплыть. В итоге вторая спортсменка бросилась спасать подругу, но тоже утонула.

Спасатели полагают, что спортсменка, прыгнувшая с пирса, могла удариться головой. В то же время точные причины произошедшего пока неизвестны.

Пока тела погибших поднять не удалось, поисковые работы продолжатся после окончания шторма.

Фамилии погибших не называются. Известно, что одна из девушек являлась уроженкой Москвы, а другая — Мурманска.