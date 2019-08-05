В Крыму утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
В Крыму во время купания погибли чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу, сообщают «Новости Крыма».
Трагедия произошла в бухте Омега на территории яхт-клуба «Юг». Спортсменки проигнорировали предупреждения о штормовой погоде и пошли купаться. Одна из девушек прыгнула с пирса в море, но не смогла выплыть. В итоге вторая спортсменка бросилась спасать подругу, но тоже утонула.
Спасатели полагают, что спортсменка, прыгнувшая с пирса, могла удариться головой. В то же время точные причины произошедшего пока неизвестны.
Пока тела погибших поднять не удалось, поисковые работы продолжатся после окончания шторма.
Фамилии погибших не называются. Известно, что одна из девушек являлась уроженкой Москвы, а другая — Мурманска.
- 5 августа 2019
-
13:26
-
12:31
-
12:01
-
11:00
-
09:59
-
01:03
- 4 августа 2019
-
23:04
-
21:19
-
19:44
-
17:22
-
16:58
-
15:53
-
14:48
-
13:50
-
12:17
-
11:32
-
11:21
-
10:48
-
09:20
-
08:48
-
07:43
-
05:24
-
01:07
- 3 августа 2019
-
23:59
-
22:44
-
21:21
-
20:59
-
19:52
-
18:18
-
16:09
-
15:37
-
14:18
-
13:37
-
12:49
-
11:01
Партнерский контент