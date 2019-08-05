Ковингтон — Трампу: с вами бы не хотел драться, вы бы меня вырубили одним ударом
Боец ММА Колби Ковингтон после победы над Робби Лоулером на турнире UFC on ESPN 5 пообщался по телефону с президентом США Дональдом Трампом. В зале во время боя присутствовали сыновья главы США, они и позвонили Трампу, чтобы он поздравил бойца с победой.
«Чувствую себя потрясающе! Но с вами, мистер президент, я бы не хотел драться. Я уже видел ваши каменные руки в Овальном кабинете. Вы бы вырубили меня одним ударом», — сказал Трампу Ковингтон.
Также спортсмен сравнил свой вклад в UFC с работой президента США.
«Трамп делает Америку снова великой, а я делаю средний вес снова великим», — сказал Ковингтон.
Ковингтон победил Лоулера на турнире UFC on ESPN 5
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