Стали известны подробности гибели российских спортсменок в Крыму

Кикбоксёр Анна Поскребышева, которая находилась в Крыму на сборах вместе с погибшими Фатимой Жагуповой и Элиной Гисмеевой, рассказала подробности произошедшего. Ранее стало известно, что Гисмеева начала тонуть, а Жагупова попыталась её спасти.



«Фатима попыталась её вытащить, и у неё не получилось. Их накрыло волной и утащило в море. Побежали их ребята спасать с верёвками, девушки не успели зацепиться. Вызвали сотрудников МЧС, они по приезде увидели одно тело. Достать его не смогли, потому что был шторм.



Утром море успокоилось. Сначала нашли Элину, через полчаса — Фатиму», — приводит слова Поскребышевой телеканал «360».



Ранее Федерация кикбоксинга России выразила соболезнования семьям погибших и пообещала оказать всю необходимую помощь.