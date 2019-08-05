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Стали известны подробности гибели российских спортсменок в Крыму

Стали известны подробности гибели российских спортсменок в Крыму
Бокс/ММА / ММА 0

Кикбоксёр Анна Поскребышева, которая находилась в Крыму на сборах вместе с погибшими Фатимой Жагуповой и Элиной Гисмеевой, рассказала подробности произошедшего. Ранее стало известно, что Гисмеева начала тонуть, а Жагупова попыталась её спасти.

«Фатима попыталась её вытащить, и у неё не получилось. Их накрыло волной и утащило в море. Побежали их ребята спасать с верёвками, девушки не успели зацепиться. Вызвали сотрудников МЧС, они по приезде увидели одно тело. Достать его не смогли, потому что был шторм.

Утром море успокоилось. Сначала нашли Элину, через полчаса — Фатиму», — приводит слова Поскребышевой телеканал «360».

Ранее Федерация кикбоксинга России выразила соболезнования семьям погибших и пообещала оказать всю необходимую помощь.

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