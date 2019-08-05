Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Президент ONE прокомментировал увольнение Сайборг из UFC

Президент ONE прокомментировал увольнение Сайборг из UFC
Бокс/ММА / ММА 0

Президент ONE Championship Чатри Ситиотдонг прокомментировал историю с увольнением бывшей чемпионки UFC Крис Сайборг из американского промоушена. При этом Ситиотдонг ни слова не сказал о возможном подписании контракта с Сайборг.

«Мне нравится Сайборг. Она является не только величайшим бойцом в истории женских смешанных единоборств, но и обладает золотым сердцем. Я очень уважаю её стремление помогать другим людям. Она — пример для миллионов людей по всей планете благодаря своей истории жизни, своим достижениям и верным жизненным ориентирам», — приводит слова Чатри Ситиотдонга BJPenn.

Ранее заинтересованность в подписании соглашения с бразильской спортсменкой выразили в организации Bellator.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент