Президент ONE прокомментировал увольнение Сайборг из UFC
Президент ONE Championship Чатри Ситиотдонг прокомментировал историю с увольнением бывшей чемпионки UFC Крис Сайборг из американского промоушена. При этом Ситиотдонг ни слова не сказал о возможном подписании контракта с Сайборг.
«Мне нравится Сайборг. Она является не только величайшим бойцом в истории женских смешанных единоборств, но и обладает золотым сердцем. Я очень уважаю её стремление помогать другим людям. Она — пример для миллионов людей по всей планете благодаря своей истории жизни, своим достижениям и верным жизненным ориентирам», — приводит слова Чатри Ситиотдонга BJPenn.
Ранее заинтересованность в подписании соглашения с бразильской спортсменкой выразили в организации Bellator.
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