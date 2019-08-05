Однорукий боец Bellator: хочу победить, мне недостаточно быть частью промоушена

Американский боец Ник Ньюэлл, у которого левая рука ампутирована по локоть, поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Кори Броуингом, который состоится 24 августа.



«Я просто планирую победить, потому что мне недостаточно быть просто частью чего-то. Я ценю то, что Bellator делает для меня, но выставлять себя напоказ, ничего не доказав, и говорить о контракте как достижении я не собираюсь. Я ничего не достиг, пока судья не поднимет мою руку. Пока я не могу быть доволен собой. Мне нужна победа. Когда я выиграю, я смогу сказать, что я счастлив», — приводит слова Ника Ньюэлла TMZ.



В настоящее время в активе Ника Ньюэлла уже 17 проведённых в смешанных боевых единоборствах боёв при всего двух поражениях в них, одно из которых в рамках Dana White’s Contender Series.

Боец безграничных возможностей Родившийся инвалидом Ник Ньюэлл не только не уступил своему недугу, но и побеждал на высочайшем уровне полностью здоровых спортсменов.