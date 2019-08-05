Корейский боец получил жуткую гематому

Корейский боец UFC Хьюн Дон Ма получил серьёзную травму в ходе поединка с американцем Скоттом Хольцманом на турнире UFC on ESPN 5, который прошёл в Нью-Арке (штат Нью-Джерси, США) на арене «Прудэншл Центр» 3 августа 2019 года.



Хольцман активно начал поединок и уже в первом раунде повалил противника на настил точным ударом слева. На глазу у корейского бойца появилась гематома, а после пары ударов локтями от Хольцмана во втором раунде она разрослась до огромных размеров. После 10 минут боя корейский боец вернулся в свой угол. Врачи пытались ликвидировать или хотя бы уменьшить гематому на глазу Хьюн Дон Ма, но всё было безуспешно. После сигнала рефери о том, что спортсмен ничего не видит левым глазом, бой был остановлен и победа техническим нокаутом досталась Хольцману.

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