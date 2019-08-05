Тренер Магомедшарипова хочет для подопечного бой с Алду или Ортегой

Рикардо Алмейда, тренер Забита Магомедшарипова, назвал потенциальных соперников россиянина в следующем поединке.



«Следующим соперником Забита Магомедшарипова мог бы стать Жозе Алду или Брайан Ортега. Яир Родригес? Хороший боец, но ниже уровнем, чем Алду, Ортега или Волкановски. Бой с Алду или Ортегой стал бы хорошей подготовкой к титульному бою Забита.



Хочу, чтобы Забит набрался опыта в боях с теми, кто находится в топ-3 рейтинга или уже дрался за титул, а то и вовсе был чемпионом. Забиту нужен бой с кем-то, кто попытается сломать его план на поединок, у кого за плечами есть большая команда, которая будет пытаться по максимуму использовать недостатки соперника. Выйти и победить такого парня станет неоценимым опытом для Магомедшарипова», — приводит слова Рикардо Алмейды MMAFighting.