Паскаль: Браун бьёт не так сильно, как Ковалёв

Обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе Жан Паскаль прокомментировал победу над Маркусом Брауном, благодаря которой ему и удалось завоевать временный пояс.



«Я счастлив. Я был андердогом, но, когда веришь в себя, всё становится возможным. Мы понимали, что Браун младше меня. Он быстрый. Я знал, что смогу его поймать в поздних раундах. Мне нужно было просто терпеть. В итоге я начал прессинговать в ходе боя, и это дало плоды. Уже в четвёртом раунде я отправил его на канвас. Это было началом конца для Маркуса.



Маркус не так сильно бьёт, как Ковалёв, но он солидный боксёр. Он талантлив. Но в боксе мало навыков и таланта. Нужны храбрость, отвага, всё остальное. Я просто вышел на ринг и сделал работу. Я мог достать Брауна за счёт опыта, и сделал это», — приводит слова Паскаля Bad Left Hook.