Биспинг: образ Ковингтона выглядит фальшиво

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг поделился мнением о бойце полусреднего веса Колби Ковингтоне.



«Ковингтон — король кринжа. Так принято говорить о Генри Сехудо вместе с его историей про тройного чемпиона и прочее, но на самом деле это звание больше подходит именно Колби Ковингтону. Все эти его фотографии с девушками, как он ходит в тёмных очках с надписями о необходимости сделать Америку снова великой. Это очень наигранно.



Ковингтон пытается копировать некоторые фишки Чейла Соннена, но это выглядит фальшиво. Да, в октагоне Колби Ковингтон опасен, он хорош. Достижения говорят за него. Он побил нескольких сильных соперников, но его образ выглядит фальшиво», — приводит слова Майкла Биспинга BJPenn.