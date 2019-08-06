Менеджер Поветкина: сейчас я бы не хотел боя Александра с Усиком

Менеджер российского боксёра Александра Поветкина Дмитрий Иванов объяснил, почему не хотел бы сейчас боя с украинцем Александром Усиком.

«Сейчас я бы не хотел этого боя, потому что действительно это противостояние могут перевести в политическую плоскость. Для меня русские и украинцы — один народ с общими ценностями и теми же взглядами на жизнь. Мы вместе плечом к плечу воевали в Великую Отечественную войну, но сейчас нас пытаются разделить. По этой причине я против этого поединка», — приводит слова Иванова News.ru.

Александр Поветкин проведёт следующий поединок 31 августа на вечере бокса в Лондоне, а его соперником станет бывший претендент на титул чемпиона мира Хьюи Фьюри. Россиянин не выходил на ринг с сентября 2018 года, когда его нокаутировал Энтони Джошуа.