Тренер: бой с Головкиным — самый крупный в карьере Деревянченко
Андре Розиер, тренер украинского боксёра Сергея Деревянченко, поделился ожиданиями от боя с казахстанцем Геннадием Головкиным. Поединок состоится 5 октября 2019 года в Нью-Йорке, на кону будет стоять пояс IBF.
«Этот бой — крупнейший в карьере Деревянченко. Поэтому всё внимание наших тренеров будет приковано к нему. Мы поможем ему подготовиться, чтобы победить Головкина.
В мои глазах Головкин является непобеждённым бойцом. Я думаю, как и большинство людей в мире, что он выиграл оба боя с Саулем Альваресом. Головкин — невероятный боец, но Сергей тоже очень хорош. Я верю, что Деревянченко победит. У него удивительный набор навыков, Сергей практически не допускает ошибок», — цитирует Деревянченко BoxingScene.
Источник: Головкин и Деревянченко проведут бой в Нью-Йорке
- 6 августа 2019
-
09:50
-
06:15
- 5 августа 2019
-
23:54
-
23:01
-
21:58
-
20:40
-
19:50
-
18:37
-
17:31
-
16:42
-
16:19
-
16:06
-
14:48
-
13:26
-
12:31
-
12:01
-
11:00
-
09:59
-
01:03
- 4 августа 2019
-
23:04
-
21:19
-
19:44
-
17:22
-
16:58
-
15:53
-
14:48
-
13:50
-
12:17
-
11:32
-
11:21
-
10:48
-
09:20
-
08:48
-
07:43
-
05:24
Партнерский контент