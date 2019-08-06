Тренер: бой с Головкиным — самый крупный в карьере Деревянченко

Андре Розиер, тренер украинского боксёра Сергея Деревянченко, поделился ожиданиями от боя с казахстанцем Геннадием Головкиным. Поединок состоится 5 октября 2019 года в Нью-Йорке, на кону будет стоять пояс IBF.

«Этот бой — крупнейший в карьере Деревянченко. Поэтому всё внимание наших тренеров будет приковано к нему. Мы поможем ему подготовиться, чтобы победить Головкина.

В мои глазах Головкин является непобеждённым бойцом. Я думаю, как и большинство людей в мире, что он выиграл оба боя с Саулем Альваресом. Головкин — невероятный боец, но Сергей тоже очень хорош. Я верю, что Деревянченко победит. У него удивительный набор навыков, Сергей практически не допускает ошибок», — цитирует Деревянченко BoxingScene.