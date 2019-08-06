Масвидаль: Нурмагомедов ещё никогда не дрался с таким жёстким псом, как Порье

Боец UFC Хорхе Масвидаль поделился ожиданиями от поединка российского чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье. По мнению Масвидаля, Нурмагомедова ждёт тяжёлый бой.
«Хабиб — настоящий монстр с невероятной борьбой. Но Дастин, являющийся моим одноклубником, очень упорно работает над борьбой. Порье — очень упорный боец, он как пёс, который никогда не сдаётся. Чтобы победить его, Хабибу нужно убить Порье.
Я буду болеть за Дастина, хочу, чтобы он преподнёс сюрприз. Нурмагомедов никогда не дрался с таким жёстким псом», — цитирует Масвидаля пресс-служба UFC.
Поединок Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года, когда он победил Конора Макгрегора.
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