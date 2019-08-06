Олимпийские чемпионы Тищенко, Мехонцев и Саитов стали послами ЧМ по боксу

Российские боксёры, олимпийские чемпионы Егор Мехонцев, Олег Саитов и Алексей Тищенко стали официальными лицами чемпионата мира по боксу, который будет проходить в сентябре в Екатеринбурге.

«Три российских боксёра, в разное время становившиеся чемпионами мира, будут представлять турнир, который Россия принимает впервые: посетят открытые тренировки, будут присутствовать на официальных мероприятиях чемпионата», — сообщает пресс-служба оргкомитета турнира.

XX чемпионат мира по боксу среди мужчин будет проходить в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября. Участие в соревнованиях примут 450 спортсменов из 90 стран.

Мехонцев стал чемпионом Олимпийских игр в 2012 году в весовой категории до 81 кг. Саитов является двукратным олимпийским чемпионом (1996, 2000) в весовой категории до 67 кг и бронзовым призёром Игр-2004. Тищенко — двукратный чемпион Олимпийских игр (2004, 2008) в весовой категории до 57 и до 60 кг.