Жбанкова — о ЧМ: год назад эмоции переполняли, а сейчас просто выполнила работу

Двукратная чемпионка мира Виктория Жбанкова в весе свыше 75 кг рассказала, как адаптировалась к тайскому боксу после кикбоксинга и сравнила две победы на чемпионатах мира.
«В сравнении с прошлым годом многое изменилось. В Таиланде специфический климат, а сами бои проводились на открытом воздухе, что немного усложняло задачу. Но мы просто вышли и сделали свою работу так, как планировали, и получили результат, который и ожидался. Год назад было больше эмоций, потому что это был первый чемпионат мира в моей карьере. Тогда радость переполняла, а сейчас получилась просто хорошо выполненная работа.
С турчанкой Менсуре Карадайи мы впервые встретились год назад в финале чемпионата мира. Тогда с ней мне было непросто, потому что у меня не было достаточно опыта. Я была на эмоциях и вела бой не так как хотела. Я пришла из кикбоксинга, поэтому в клинче поначалу входила в ступор. Пришлось поработать над этой проблемой. Но в этот раз я с ней встретилась в полуфинале и выполнила задачу, которую ставил тренерский штаб», — сказала Жбанкова.
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