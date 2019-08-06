Ковингтон не исключил проведение боя с «лучшим другом Масвидалем»
Боец ММА Колби Ковингтон не исключил, что встретится в октагоне со своим другом и одноклубником Хорхе Масвидалем. При этом американский боец подчеркнул, что хотел бы провести поединок с Камару Усманом, но его соперник якобы может отказаться выхода в октагон. Их бой запланирован на 2 ноября на турнир UFC 244 в Нью-Йорке.
«Допускаю, что титульный бой будет проходить с моим лучшим другом. Усман старается находиться на безопасном состоянии вместе со своим маленьким менеджером Абдельазизом. Они сделают всё, чтобы избежать бой. Но я надеюсь, что именно он будет следующим», – цитирует Ковингтона ESPN.
Ранее Ковингтон единогласным решением судей победил Робби Лоулера. Теперь Колби должен встретиться в титульном поединке с Усманом.
Ковингтон и Усман едва не подрались в эфире
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